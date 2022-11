Uomini e Donne, Sossio Aruta pronto a tornare in campo a 52 anni: ecco dove giocherà l’ex cavaliere

"Il Re Leone sta per tornare": l'annuncio dell'ex cavaliere di Uomini e Donne ha sorpreso tutti

Sossio Aruta non smette mai di far parlare di sé. Nel corso degli ultimi giorni il nome dell’ex protagonista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Sulla sua pagina social l’ex cavaliere ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

A 52 anni Sossio Aruta è pronto a rimettersi in giorno. Sui social, infatti, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha annunciato il suo ritorno in campo da calciatore. Con un video condiviso sulla sua pagina Instagram Sossio ha rivelato che presto proverà a centrare il traguardo delle 400 reti in carriera.

Sossio è pronto a tornare in campo all’età di 51 anni. L’ex cavaliere di Uomini e Donne giocherà in prima categoria con il Qualiano. Con un video condiviso sulla sua pagina Instagram, l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto il grande annuncio ed ha ringraziato la società della provincia di Napoli per la possibilità data.

Sossio Aruta pronto a tornare in campo a 52 anni, le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Mai mollare”

Quasi tutto pronto, dunque, per il grande ritorno di Sossio in campo. Inutile descrivere la felicità dell’ex cavaliere il quale non vede l’ora di centrare le 400 reti in carriera. Queste le parole di Sossio riguardo la sua nuova avventura:

Il Re Leone sta per tornare […] Mai mollare […] Mi mancano altri 20 gol.

Riuscirà Sossio a raggiungere questo obiettivo? In seguito all’annuncio, sono stati molti coloro che hanno espresso una grande gioia per quanto riguarda l’avventura che l’ex cavaliere sta per iniziare.

Ricordiamo che Sossio Aruta, oltre che per la sua carriera calcistica, si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo italiano, diventando uno dei volti più popolari della tv, per la sua partecipazione a Uomini e Donne e a Temptation Island.