Uomini e Donne, svelato il nome del nuovo tronista: conosciamolo meglio

Trovare l’amore e la giusta persona con cui affrontare il difficile ma stupendo viaggio chiamato vita non sempre è semplice. Proprio per questo ci sono programmi televisivi ed app che aiutano le persone ad incontrarsi. Uno dei più famosi è Uomini e Donne, dove molte persone si incontrano e si conoscono nella speranza di trovare il vero amore. Nella nuova registrazione è stato presentato un nuovo tronista, Daniele di 33 anni: scopriamo insieme chi è questo lui.

Negli anni Uomini e Donne ha permesso di trovare l’amore a molte persone, di tutte le età. Le tanto ambite poltrone hanno visto uomini e donne di ogni zona d’Italia e non solo. Dalle prossime settimane, un nuovo tronista si siederà sulla sedia rossa. Si Chiama Daniele, ha 33 anni ed è originario di Napoli: scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Daniele nuovo tronista Uomini e Donne

Daniele si presenta in un video dove spiega di essere nato a Napoli 33 anni fa. Cresciuto in un quartiere difficile, Daniele racconta il suo passato, fatto anche di molti errori. Dopo aver scelto la strada più difficile, ossia quella di abbandonare la sua città natale, il giovane ha cambiato vita. Oggi lavora nel mondo della moda e negli ultimi 6 anni ha vissuto a New York. Parlando della sua famiglia, a cui è molto legato, racconta:

“I miei genitori hanno sempre pagato un affitto e io volevo compragli una casa, era il mio obiettivo. Ci sono riuscito. Hanno sempre fatto tanti sacrifici, devo tutto a loro.”

Il nuovo tronista di Uomini e Donne spiega che ha lasciato Napoli con molta difficoltà, ma anche con molta forza e coraggio. Quando si descrive, Daniele usa queste parole:

“All’apparenza risulto come un duro e arrabbiato, ma le persone che guarderanno dentro di me troveranno dolcezza, profondità e sensibilità. Non ho mezze misure, se una ragazza mi piace lo capirà. Ora il mondo va troppo veloce con i social, vorrei condividere cose importanti con qualcuno e non su Instagram. Sono single da tanto tempo, mi piacerebbe innamorarmi.”

Un giovane volenteroso e innamorato della vita e del suo cane Diego, che cerca l’amore quello vero, quello epico. Chissà se qualche pretendente riuscirà a oltrepassare la corazza di questo giovane.