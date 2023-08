Uomini e Donne, Teresa Cilia parla della malattia che l’ha colpita: le sue parole

Nel corso delle ultime ore Teresa Cilia è tornata sui social dove si è lasciata andare ad un lungo sfogo che non è passato inosservato. L’ex tronista di Uomini e Donne si è infatti aperta ai suoi followers rivelando alcuni retroscena della sua vita privata. Nel dettaglio, Teresa Cilia ha svelato ai fan di soffrire di forti emicranie che le stanno influenzando negativamente la qualità della vita.

Sono state molte le terapie provate da Teresa Cilia per combattere le forti emicranie di cui soffre ma nessuna si è rivelata efficace. Questo è quanto rivelato dall’ex moglie di Salvatore Di Carlo in merito alla patologia che l’ha colpita:

Eccomi, eccomi qua. Scusate l’assenza di questi giorni ma in realtà, sono onesta, non sono stata molto bene. Ho avuto dei fortissimi attacchi di mal di testa, emicrania proprio… Che non ve lo dico. Sono arrivata più volte in guardia medica per farmi fare il Toradol e devo dire che ogni giorno puntualmente mi alzo così. Veramente chi non ci soffre non può capire quanto può essere invalidante questa cosa. Sono stata davvero molto male.

E, continuando, l’ex tronista di Uomini e Donne ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Fino a ieri avevo ancora mal di testa, oggi va un po’ meglio ma devo necessariamente trovare una soluzione. Adesso leggevo che c’è una terapia che, anziché prendere le classiche pillole che prendevo io fino a poco fa, si fanno delle punture. Delle punture di botulino. Sono 36 punture che si fanno tra la fronte, le spalle il collo. Non so se qualcuno di voi l’ha già provato, se mi può dare informazioni in merito perché io non ce la faccio più […]

Per poi concludere: