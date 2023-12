Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti nuovi tronisti? Il progetto di Maria De Filippi

Nel corso delle ultime ore i nomi di Tina Cipollari e Gianni Sperti stanno occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che i due storici opinionisti di Uomini e Donne potrebbero ricoprire un ruolo nuovo nel programma. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo rumor tanto chiacchierato.

Tina Cipollari e Gianni Sperti nuovi tronisti di Uomini e Donne? L’indiscrezione è stata resa pubblica dal settimanale ‘Nuovo’. Stando infatti a quanto rivelato dal noto giornale, pare che Maria De Filippi starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione da fare nel programma.

Questo è quanto rivelato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti in merito al gossip:

Al momento si tratta solamente di un rumor, in quanto la notizia non è stata ancora commentata dai diretti interessati.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questo gossip che ha suscitato l’interesse di tutti i fedeli telespettatori di Uomini e Donne.

La scorsa estate Gianni Sperti ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo possibile addio a Uomini e Donne. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Le voci secondo le quali non siamo stati riconfermati? In realtà io durante l’ultima registrazione sono rimasto in studio e Tina ha chiesto con il suo modo un po’ sfacciato se saremmo tornati a settembre. E la risposta di Maria ci ha dato speranza, poi non so se le cose sono cambiate ultimamente. Se dovesse essere così io non posso saperlo. Come reagirei ad una possibile non conferma? Ovviamente mi dispiacerebbe, anche perché mi trovo benissimo con tutti. Però poi me ne farei una ragione. Perché in passato una persona molto importante del mondo dello spettacolo mi disse ‘Gianni ricordati sempre che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile’. Quindi accetto tutto quello che il futuro mi porta.