Uomini e Donne: tra i corteggiatori di Manuela c’è un noto cantante

Un famoso cantante neomelodico approda a Uomini e Donne per Manuela Carriera, ecco di chi si tratta

Manuela Carriero è la nuova tronista di “Uomini e Donne“. I telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi hanno potuto conoscere meglio la nuova concorrente il giorno 13 settembre 2023. Tuttavia, ad attirare l’attenzione del web è stato uno dei tanti suoi corteggiatori. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il giorno 13 settembre 2023, a Uomini e Donne, è approdata Manuela Carriero, la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. La ragazza non è un volto sconosciuto al mondo della televisione. Infatti ha partecipato a Temptation Island, il format condotto da Filippo Bisciglia, ed è l’ex fidanzata di Luciano Punzo il quale ha partecipato al Grande Fratello.

Ormai single da un anno, Manuela ha deciso di rimettersi in gioco. A Uomini e Donne, la ragazza ha dichiarato di voler trovare l’amore della sua vita. Tra i tanti corteggiatori che si sono presentati nella puntata del 13 settembre 2023, uno ha catturato l’attenzione più di tutti gli altri. Stiamo parlando di Angelo Famao, originario della Sicilia ma che canta in napoletano. Il celebre cantante riuscirà a rubare il cuore a Manuela? Non ci resta che scoprirlo!

Manuela Carriera: la storia della nuova tronista di Uomini e Donne

Manuela Carriero ha una storia particolarmente complessa e toccante alle sue spalle. Pertanto, è rimasto orfana di padre quando era molto giovane. Alla luce di questo, ha iniziato a lavorare duramente per mantenere tutta la sua famiglia, avendo fratelli minori e di questi ultimi ha ottenuto per la custodia.

Così come affermato da lei stessa, Manuela è giunta al programma condotto da Maria De Filippi con la speranza di trovare finalmente l’amore della sua vita. Nel frattempo, sembra che la ragazza abbia giù ricevuto l’approvazione del pubblico italiano.