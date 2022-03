In questa edizione di Uomini e Donne, il trono Over ha di certo fatto da padrone. Dame e Cavalieri, con le loro storie, hanno tenuto i telespettatori ben incollati al televisore. Nadia e Massimiliano sono due di loro.

La conoscenza e il sentimento che è nato tra questi due protagonisti sta appassionando tutti. Puntata dopo puntata i due hanno coltivato prima una flebile amicizia, sfociata poi in un vero e genuino sentimento di affetto reciproco.

I due hanno comunicato a Maria De Filippi la decisione di uscire dal dating show insieme. Si sa davvero poco del loro passato sentimentale. Entrambi preservano la loro privacy e decidono di tenere lontano dalle telecamere la loro vita.

Fonte studio UeD

Ma nonostante ciò, è trapelato un piccolo particolare: si sa che alle spalle di uno dei due c’è un matrimonio e due figlie. Maria De Filippi chiede a Nadia di raccontare qualcosa della storia con Massimiliano. La dama confessa di non essere ancora mai andata a Firenze città natale del suo cavaliere.

Alla domanda: “Come mai?” interviene Massimiliano, che rivela: “Il fatto di Firenze, il tutto è perché io abito vicino alla mia ex moglie e quindi non siamo andati a Firenze subito”.

Nadia mantiene il silenzio, anche se in molti sono rimasti incuriositi da queste parole che hanno spiazzato i più. Poi arriva la proposta ufficiale. Massimiliano chiede a Nadia di uscire insieme dal programma, Uomini e Donne: “Io vorrei chiederti veramente di uscire oggi. Io vorrei con te iniziare una cosa come la sentiamo, fuori dagli schemi, abbiamo talmente tante cose in comune, dal mangiare, dal bacio, al fare l’amore. Io sono veramente innamorato di te”.

Parole che commuovono e convincono la bella dama. Quindi, da oggi, un’altra coppia si allontana dalle telecamere per vivere una splendida storia d’amore nella privacy che merita.