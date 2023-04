Uomini e Donne, una coppia uscita dal programma è già in crisi: di chi stiamo parlando

Una coppia del Trono Over uscita dal programma torna in studio a causa di una crisi

In questi giorni è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare che una coppia del Trono Over uscita dal programma sia tornata nella trasmissione di Maria De Filippi per colpa di una crisi. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando e qual è stata la reazione della padrona di casa.

Domenica 2 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dove, ovviamente, non sono potuti mancare i colpi di scena. Tra i tanti fatti che si sono verificati in studio, non è di certo passato inosservato il ritorno di una nota coppia del Trono Over che pare stia vivendo una profonda crisi.

Uomini e Donne, Alessandro e Pamela sono in crisi: cosa è successo alla coppia?

Alessandro e Pamela sono tornati negli studi di Uomini e Donne durante l’ultima registrazione che si è tenuta domenica 2 aprile. Stando alle indiscrezioni, pare che la coppia stia vivendo un momento di forte e profonda crisi.

Per questo motivo l’ex cavaliere del parterre maschile ha deciso di tornare dove è iniziata la sua storia con Pamela per chiudere una volta per tutte con lei. Stando alle parole di Alessandro, il cavaliere ha dichiarato di essersi sempre comportato bene con Pamela la quale, però, pare non abbia avuto lo stesso riguardo nei suoi confronti.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, durante la registrazione la coppia si è lanciata una serie di accuse reciproche che hanno costretto la padrona di casa Maria De Filippi ad intervenire, cercando di far ragionare Alessandro e Pamela. Alla fine di una lunga discussione, i due ex protagonisti del trono over hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto.