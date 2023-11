Uomini e Donne, Valentina Autiero contro Aurora Tropea: “Ipocrista, finta buonista…”

Tutti coloro che seguono Uomini e Donne ricorderanno senza ombra di dubbio Valentina Autiero. L’ex dama del programma prodotto e condotto da Maria De Filippi si è lasciata andare ad uno sfogo rivolto contro Aurora Tropea che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Valentina Autiero contro Aurora Tropea. In seguito a quanto successo durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, l’ex dama del parterre femminile si è lasciata andare ad un duro sfogo nei confronti di Aurora. Queste sono state le parole con cui Valentina si è scagliata contro Aurora Tropea:

Aurora, ti ricordo che io dopo solo una settimana di esclusiva dove comunque si litigava sempre, tu hai insinuato che io avessi una relazione da mesi. Quando poi alla fine non era così, infatti poi uscì dal programma e la storia finì subito. Quindi guardi solo quello che fanno gli altri, tu due mesi e mezzo di esclusiva e non avevi capito che lui non era interessato a te. Falsa, cattiva, ipocrita e finta buonista! Ma a chi vuoi farla credere.

Le parole di Valentina Autiero non sono di certo passate inosservate alla stessa Aurora. La dama di Uomini e Donne non le ha mandate di certo a dire a Valentina ed ha risposto al suo sfogo in questo modo: