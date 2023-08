Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore Veronica Rimondi, ex tronista di Uomini e Donne, si è resa protagonista di un annuncio che sta facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip. Tramite un’Instagram Story, Veronica ha annunciato la fine della storia d’amore con Matteo Farnea. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea non sono più una coppia. A rendere pubblica la notizia è stata l’ex tronista di Uomini e Donne tramite un annuncio fatto sulla sua pagina Instagram. Nel dettaglio, Veronica ha rivelato di essere stata lasciata da Matteo senza motivo.

L’annuncio dell’ex tronista inizia in questo modo:

Allora, innanzitutto parto col dirvi buongiorno, con il sorriso, e poi comincio a parlarvi di una cosa che mai nella vita mi sarei aspettata di dover dire . Uno, per la cosa in sé, che non mi sarei aspettata che potesse accadere; due, per il fatto di parlarne proprio così, in maniera diretta e liberamente, a maggior ragione sui social. Capisco perfettamente che sia una coppia nata all’interno di un programma televisivo, capisco perfettamente la voglia di sapere di tutti voi però mi trovo veramente costretta a questo punto a parlarne e chiarire una volta per tutte quello che è successo perché la vostra curiosità mi fa male per tutta la situazione che ho vissuto e che sto vivendo. Quindi tutta questa curiosità è arrivata ad un punto in cui ho detto “basta”, adesso basta, la chiarisco così non mi vengono più mandati una quantità esagerata di messaggi tutti i giorni.

Per poi proseguire:

Quindi, chiarisco una volta per tutte che io e Matteo non stiamo più insieme. Non è minimamente una cosa che m’aspettavo. Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio dei ragionamenti. Faccio uno più uno, metto insieme qualche puntino e diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci….

Infine, concludendo, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato che: