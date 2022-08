Veronica Rimondi si sposa con Matteo Farnea? L’indiscrezione

Matteo Farnea ha fatto la proposta di matrimonio a Veronica Rimondi? La foto non lascia dubbi!

Senza alcuna ombra di dubbio Veronica Rimondi e Matteo Farnea sono una delle coppie più chiacchierate di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’ex tronista potrebbe sposarsi presto con il suo fidanzato. A scatenari i dubbi è stata una foto particolare spuntata in rete. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Di recente Veronica Rimandi e Matteo Farnea sono finiti al centro della cronaca rosa. Secondo uno scatto emerso sui loro profili Instagram, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe fatto una proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Alla luce di questo i fan hanno sollevato numerose polemiche.

Nel programma condotto da Maria De Filippi, Veronica Raimondi è stata sempre criticata dal pubblico italiano poichè considerata “una figlia di papà”. Al termine del suo percorso, la ragazza ha scelto Matteo Farnea con cui ha iniziato una storia d’amore bruciando alcune tappe. Infatti la coppia ha deciso molto presto di iniziare una convivenza e questo è stato oggetto di molte polemiche da parte degli utenti del web i quali hanno sostenuto che si conoscevano già e si sono messi d’accordo per lasciare insieme il programma.

Di recente ad alimentare ulteriori dubbi in merito alla loro relazione è stata una foto molto particolare pubblicata da loro stessi sulle loro Instagram Stories. Lo scatto in questione ritrae la mano di Veronica e un anello con al centro la lettera “M” che le ha regalato il suo fidanzato. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Ha detto sì.

Alla luce di questo, la maggior parte delle persone sostiene che l’ex corteggiatore abbia fatto una vera e propria proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Sarà vero? Attualmente ancora non è giunta nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Dunque, per scoprire la verità che non ci resta che attendere.