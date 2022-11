Uomo gatto di Sarabanda, ve lo ricordate? Ecco cosa fa oggi

Sarabanda è stato uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Condotto da Enrico Papi, è andato in onda dal 1997 al 2004. Si trattava di un quiz dove i concorrenti dovevano indovinare i titoli delle canzoni.

Nel corso delle puntate si sono susseguiti dei concorrenti davvero straordinari che, con poche note riuscivano a decifrare il titolo della canzone.

Uno di questi è stato l’uomo gatto. All’anagrafe Gabriele Sbattella, è stato campione per ben 79 puntate. Gabriele grazie alla sua partecipazione al programma ha avuto una grande popolarità. Era davvero incredibile per la sua capacità di indovinare i titoli delle canzoni ascoltandole per pochissimi secondi.

A distanza di anni Gabriele è stato ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 dove ha ripercorso la sua carriera nella trasmissione ed ha svelato anche di cosa si occupa oggi.

Gabriele ha confessato di aver abbandonato il mestiere di animatore ed oggi è un giornalista. Scrive di sport, musica ed ha anche pubblicato un libro.

“Con Enrico Papi ho vinto ben 79 puntate, tra i più premiati. Sono il terzo con più presenze in assoluto. Io facevo l’animatore in un villaggio, ho fatto svariate stagioni. Poi dall’oggi al domani mi hanno chiamato per Sarabanda. Adesso faccio il giornalista e ho scritto anche un libro. Ho seguito tre Festival di Sanremo, scrivo di sport e musica. Da anni lavoro per un’agenzia. A livello sportivo mi occupo prevalentemente di calcio. Però non dico di essere un vip, sono uno che è stato in tv a rispondere a delle domande sulla musica, penso di aver fatto bene nulla più di questo. Mi sono scontrato spesso con l’Uomo Tigre” – le parole dell’uomo gatto.

In un’altra intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha svelato di aver un ottimo rapporto con Enrico Papi anche se non sono amici intimi.

“Per passare una giornata diversa, vedere com’era il mondo della televisione. Volevo arrivare in finale con il campione in carica. Poi sono diventato campione e ci sono rimasto 79 puntate. Alla fine diventa una sfida con te stesso. Tra i giochi più difficili? Quello in cui bisognava indovinare più titoli possibile di canzoni sentendo poche note in 60 secondi era tremendo. Stimo Enrico Papi. Non ho il suo numero, quando ci vediamo ci salutiamo e parliamo. So che adesso sta facendo un programma su Canale5 che è molto divertente, lo sto guardando. Mi piace, il pubblico è protagonista” – le sue parole.