È ripartito il calendario televisivo di Verissimo, su Canale 5. E Silvia Toffanin, nella prima puntata, ha scelto di accogliere nel suo salotto Enrico Papi. Nella chiacchierata a cuore aperto, il conduttore ha avuto modo di parlare della sua vita e della sua carriera, ma ciò che ha commosso tutti i telespettatori, è stato il racconto legato a sua mamma e alla sua morte avvenuta qualche mese fa.

Enrico Papi è sempre stato uno dei conduttori italiani più seguiti e apprezzati. Indimenticabile, ad esempio, Sarabanda. Quiz musicale andato in onda nei primi anni 2000 in cui i concorrenti si sfidavano a riconoscere le canzoni nel minor tempo possibile.

Credit: enricopapiofficial – Instagram

Dopo una lunga assenza dagli schermi, Enrico ha avuto un’esperienza a Tv8, sempre come conduttore di quiz.

Da qualche settimana, però, è tornato in quella che lui stesso definisce “casa“, la Mediaset. È stato scelto come conduttore della nuova edizione di Scherzi a Parte e le prime puntate, andate in onda in questi giorni, sono state davvero un successone.

Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, Papi ha avuto modo di ripercorrere tutte queste tappe della sua carriera. Ha parlato anche della sua famiglia, di sua moglie Raffaella e dei suoi due figli, Rebecca e Jacopo.

Enrico Papi e il ricordo di sua mamma

Ma il momento durante l’intervista che ha commosso di più i presenti in sala e anche i telespettatori, è stato quello in cui Enrico Papi è tornato a parlare di sua mamma Luciana e della sua scomparsa, avvenuta soltanto qualche mese fa.

Cerco sempre di far capire ai miei figli il valore del rapporto coi genitori. Quando uno è giovane certe cose non le capisce, vuole fare la propria strada. Io invece con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto stretto, ci sentivamo tutti i giorno, io ho apprezzato molto com’era. Mi ha insegnato il gusto di trovare sempre il lato positivo nella vita. Purtroppo è morta nel peggior modo per una persona.

Credit: enricopapiofficial – Instagram

Nonostante non riuscisse a parlare molto negli ultimi giorni, provava comunque a fare battute per sdrammatizzare quel momento terribile. Per un figlio, vedere la madre morire davanti a sé, è bruttissimo. L’impotenza di non poter fare nulla è terribile. Per me è finito un mondo, è finito un tempo.

