Ursula Bennardo come una vera e propria furia sui social risponde alle critiche in merito ai suoi ritocchini estetici

Ursula Bennardo non ci sta alle migliaia di critiche ricevute nei suoi confronti in merito ai presunti ritocchini estetici svolti sul suo viso. Nel corso della giornata di ieri sono state tantissime le persone che si sono scagliate contro la ex dama dopo averla rivista al centro dello studio di Uomini e Donne.

Quest’ultima infatti è tornata nel programma insieme al suo compagno Sossio Aruta per raccontare come sta procedendo la loro storia d’amore. I due ex partecipanti di Uomini e Donne hanno affrontato negli ultimi mesi una crisi durissima che li ha portati a separarsi.

Ora giorno dopo giorno stanno ricucendo il loro rapporto decidendo di rimandare anche il loro matrimonio a data da destinarsi. Al centro dello studio però, moltissime persone hanno notato il viso di Ursula Bennardo completamente cambiato, accusandola di averlo stravolto con dei ritocchini estetici.

A seguito delle tantissime accuse, la ex dama di Uomini e Donne ha deciso di rispondere e dire la sua mettendo a tacere le tante dicerie. Questa volta Ursula è intervenuta all’interno del suo profilo Instagram spiegando e smentendo le continue critiche e offese sul suo conto.

Ursula Bennardo, la replica dopo le critiche sui ritocchini estetici

La ex dama di Uomini e Donne è apparsa all’interno delle sue storie Instagram ringraziando in primis il momento meraviglioso vissuto all’interno del programma. È proprio lei a ringraziare le tante persone che hanno speso del tempo per dedicarle messaggi d’affetto e di complimenti.

A differenza di questi però, ci sono invece tantissimi utenti che hanno commentato i suoi ritocchini estetici in modo completamente negativo. È proprio Ursula a rispondere nei loro confronti affermando: “La puntata di ieri è stata emozionate, vi ringrazio per i tantissimi messaggi”.

“Quelli che criticano e stanno sempre a giudicare ed esprimere giudizi dicendo se stiamo meglio o peggio, come se avessimo partecipato a Miss Italia… Purtroppo è la bassezza di alcune persone che sono le stesse che criticano una donna quando ha corretto un difetto. Parliamo di persone instabili” ha concluso la ex dama di Uomini e Donne.