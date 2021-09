La rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sembra ormai esser ufficiale. a darne la notizia era stato l’ex calciatore sui social qualche giorno fa, in un lungo post su Instagram ha fatto sapere che tra i due non c’è più nulla da fare.

Di comune accordo, secondo Sossio Aruta, i due si sarebbero lasciati. Il post però è scomparso poco dopo e a quel punto è intervenuta la donna che ha pubblicato una storia su Instagram:

Buongiorno amici. Mi dispiace essere assente. Purtroppo mi sono ritrovata in una situazione assurda..non solo la rottura improvvisa della mia famiglia, ma in più doverlo leggere sui social dopo poche ore. Ancora non l’avevo ovviamente metabolizzato neanche io ed ancora non sapevano della situazione neanche due dei miei tre figli. Purtroppo la troppa istintività ed immaturità a volte lede non solo la propria vita, immagine e dignità, ma anche quella degli altri. Tutto sommato stiamo bene, al più presto sarà con voi più forte e grintosa di prima.

Poco dopo è arrivata anche la risposta di Sossio Aruta che ha spiegato perché ha cancellato il post e si è assunto le sue responsabilità.

Buongiorno a tutti. Come si dice, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. In questo caso non sto giocando. Ma ci metto la faccia come ho sempre fatto. Perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera. Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato. Ho fatto uno scivolone scrivendo Game Over. Certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca ad un gioco. Ho sbagliato. Sbagliare è umano. Infatti ho eliminato il post. Perché ho deciso di rendere pubblico questo brutto momento? Per la stima che ci avete sempre trasmesso. Per tutti gli elogi che ci avete sempre fatto.