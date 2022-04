Ursula Bennardo scende in politica: la dura reazione di Sossio

Ursula Bennardo scende in politica e racconta durante una lunga intervista la sua intenzione ma in particolar modo la reazione inaspettata di suo marito Sossio Aruta. Una decisione che ha lasciato in un primo momento tutta la sua famiglia senza parole e che ha voluto sottolineare a PiùDonna il suo grandissimo cambio di vita.

La ex dama di Uomini e Donne ha così deciso di intraprendere una strada che nessuno si sarebbe mai aspettato ovvero quello della politica. Ursula dopo la fine del suo percorso all’interno del dating show, ha iniziato la sua grande storia d’amore da cui è nata anche una meravigliosa bambina.

Ora ha distanza di anni, la coppia tra una discussione e un’altra continua ad essere unita e innamorata più che mai. Entrambi infatti, hanno deciso di rimandare le nozze a seguito di una recente incomprensione che li ha quasi portati a separarsi. Nonostante questo, Ursula Bennardo ha deciso di svelare il suo cambiamento di direzione scendendo in politica.

Ursula Bennardo scende in politica

La ex dama di Uomini e Donne intervistata da Fralof per PiùDonna ha voluto raccontare il motivo della sua inaspettata decisione. Quest’ultima ha così rivelato: “Mi ritrovo per cui a vivere la mia città sotto tutti gli aspetti: famiglia, giovani e bambini. Questo il motivo più grande che mi ha spinto, vicina ai miei quasi 40 anni, a far qualcosa per la mia città”.

“La mia città ha bisogno di qualcuno che come me non sia un politico ma un semplice cittadino che venga ascoltato e possa far parte della squadra che amministra la nostra città, qualcuno come me che non lo faccia per realizzazione personale o professionale ma semplicemente per sentimento e per responsabilità” prosegue Ursula Bennardo a PiùDonna.

La ex dama ha poi affermato che: “Non so come andrà… purtroppo ci sono tantissimi candidati per quei pochi posti importanti. Spero di riuscirci in alternativa porterò comunque a termine dei progetti importanti per la mia Taranto meravigliosa con il cuore”.

La reazione da parte di Sossio Aruta

Stando a quanto spiegato da Ursula, la reazione di Sossio è stata più che positiva. Il fidanzato infatti, è pronto a sostenerla in tutte le sue decisioni: “Sossio è molto entusiasta per questa mia scelta, conoscendomi sa che sarei combattiva fino alla morte e sa che lo farei nel modo migliore e con grande responsabilità nei confronti dei miei concittadini” spiega la Bennardo.