Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Ursula Bennardo e Sossio Aruta che ha fatto rimanere il mondo del web a bocca aperta. A seguito di qualche settimana fa in cui i due sembravano essersi lasciati, adesso sono tornati insieme. Ad annunciarlo sono stati loro stessi i quali hanno pubblicato alcuni scatti in occasione del compleanno della loro figlia.

Stando ad un’indiscrezione che sul web si fa sempre più insistente Sossio e Ursula sono tornati di nuovo insieme. Qualche settimana fa, l’ex cavaliere di Uomini e Donne aveva annunciato la separazione con la sua compagna a causa di incompatibilità caratteriali. Tuttavia, adesso i due si sono riuniti e sembra che lo abbiano fatto per amore della loro figlia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono una delle coppie più amate nel mondo delle spettacolo. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, il programma più seguito di sempre in onda su canale 5. Dopo tante difficoltà entrambi hanno deciso di uscire insieme dallo studio di Maria De Filippi e non poco dopo hanno avuto una bellissima bambina di nome Bianca.

Qualche settimana fa Sossio Aruta aveva annunciato sui social la loro separazione. Queste sono state le parole dell’ex cavaliere:

Purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali.

Dunque la storia tra i due sembrava essere giunta a capolinea ma un dettaglio circolato di recente in rete non è passato per niente in osservato agli utenti. Così come si comprende da alcuni scatti, Sossio e Ursula sono tornati insieme. L’immagine in questione li ritrae riuniti nel giorno del compleanno della loro figlia Bianca.

L’occasione del riavvicinamento sembra essere stato proprio il giorno speciale in cui Bianca ha spento le candeline. Per la loro figlia i due hanno organizzato una festa: tra palloncini, decorazioni e tanto altro c’era anche la meravigliosa famiglia riunita. Sarà finalmente finita la crisi? Non ci resta che scoprirlo!