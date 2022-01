Ha donato il suo rene alla madre della sua fidanzata ma lei lo ha lasciato per sposare un altro uomo dopo circa un mese. Questa è l’incredibile storia di Uziel Martinez, un tiktoker messicano che ha avuto grande coraggio nel fare un gesto di solidarietà. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, il social network più trend del momento è Tik Tok, una piattaforma digitale in cui gli utenti condividono i propri video. Ed è propri qui che di recente un tiktoker messicano è diventato popolare dopo aver raccontato la sua storia.

La storia di Uziel Martinez è diventata virale sul web nel giro di poche ore ed ha suscitato non pochi like e commenti. Ecco per esempio cosa ha scritto un suo seguace:

Questo ti ha insegnato a non dare tutto in una relazione

Il tiktoker messicano ha reso pubblico tale racconto attraverso un video. Tuttavia, il post in questione oltre a ottenere più di 16 milioni di visualizzazioni, ha anche fatto emergere lo scetticismo di alcuni utenti. Infatti, c’è chi non crede alle sue parole ed ha chiesto al ragazzo di mostrare addirittura la cicatrice dell’operazione a cui è stato sopposto.