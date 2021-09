Valentina Augusti attacca Sonia Bruganelli: cos’è successo tra le due

Al Grande Fratello VIP, quest’anno, se ne sono già viste delle belle. A movimentare un po’ il programma è stato sicuramente il cambio di poltrone delle opinioniste. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono già nei mirini dei social.

A sferrare il primo attacco contro la moglie di Paolo Bonolis è stata Valentina Augusti, l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, il giovane concorrente del programma. I due si sono fati conoscere a Temptation Island e già da lì sono stati molto discussi.

Durante la puntata Sonia Bruganelli si è rivolta a Tommaso Eletti riferendosi proprio alla sua vecchia relazione:

Devo dire che sto capendo più cose sul tuo conto. In questi giorni ti ho osservato. Poi ti ho seguito nel tuo percorso nel reality recedente e secondo me non solo tu stai cambiando, ma credo anche che non sia del tutto colpa tua. Una donna adulta avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo a cui potevi andare incontro in un programma come quello che hai fatto. Avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più e magari farti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality in cui hai dato il peggio di te. Quindi alla luce di questo spero che non ci sia un futuro tra lui e Valentina. Credo che Valentina avrà avuto altre dinamiche sue personali, lui si merita una ragazza della sua età, che cresce insieme a lui.