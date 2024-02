Valentina Ferragni annuncia “l’ho fatto”, il secondo test è positivo!

Nel mondo della moda e dello spettacolo, tutto fa notizia e ogni cambiamento di un personaggio famoso viene passato sotto la lente di ingrandimento dai fan. Proprio per questo, forse, Valentina Ferragni sorella di Chiara, prima di passare come lo chiama lei al team delle brunette, aveva fatto una prova. A gennaio l’avevamo vista già castana, ma era una colorazione temporanea, ma oggi questa scelta diventa per ora definitiva. La piccola delle Ferragni, Valentina, comunica ai suoi follower il suo cambio di look drastico, attraverso una storia Instagram.

Valentina Ferragni castana

Valentina Ferragni, sorella di Chiara e Francesca, nasce a Cremona nel 1995 e dopo il divorzio dei genitori, decide di restare con la madre. Studia e si laurea nel 2015 in Linguaggi dei Media. Appassionata da sempre di moda e viaggi, fa di questi il suo lavoro. Infatti, nel 2019 fonda Valentina Ferragni Studio, che si occupa di gioielli e creazioni di abbigliamento. Collabora con molti brand di moda e beauty sfruttando al meglio il suo buongusto.

A gennaio ospite alle sfilate parigine, aveva sconvolto tutti con il suo cambio look, ma ha spiegato che, si trattava solo di una colorazione temporanea. Questa “prova” deve essere piaciuta molto alla giovane, che oggi, ha deciso di cambiare drasticamente il suo look. Tramite diverse storie di Instagram, Valentina aggiorna i suoi follower, e fa sapere loro che un cambiamento è in arrivo.

Valentina Ferragni

Solo nelle ultime storie si può vedere il risultato finale del lavoro svolto dal colorista e hairstylist Davide Avellino, del salone Blanche. Valentina sfoggia una chioma scalata castana, con riflessi che tendono al rame. Un colore che di certo esalta i suoi occhi celesti. Subito il mondo dei social si è scatenato, riempiendo Valentina di commenti positivi. A quanto pare, questo cambio di look ha fatto innamorare tutti, non solo Valentina stessa. Anche la sorella Chiara commenta il post di Valentina scrivendo: