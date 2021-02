Chiara Ferragni e Fedez mostrano la nuova ecografia della bimba a 8 mesi: i fan notano subito il dettaglio

Come dopo ogni visita, la fashion blogger Chiara Ferragni e il noto rapper Fedez, hanno mostrato la nuova ecografia dell’attesa Baby Girl, fatta a 8 mesi di gestazione. Dopo la pubblicazione del post, i numerosi fan che li seguono ogni giorno, hanno subito notato il piccolo dettaglio:

Dettaglio notato anche dalla stessa Chiara. La bimba che tra non molto arriverà a casa Ferragnez, potrebbe avere le labbra del suo papà! Dall’ecografia è impossibile non notare la forma della bocca, molto simile a quella di papà Fedez.

Quale sarà il nome di Baby Girl?

Credit: Instagram

E mentre la felice famiglia si sta godendo la nuova esperienza, i fan continuano a scommettere su quale sarà il nome della piccola. Mamma e papà hanno già comunicato che lo sveleranno solo dopo la nascita. Per ora, i due genitori la chiamano Baby Girl.

Sono due i possibili “spoiler“. Qualcuno afferma che Chiara abbia pronunciato il nome Rachele in un video, mentre giocava con il figlio Leone. Anche se poi Fedez è arrivato subito a smentire la notizia, spiegando che Rachele è il nome della bambola del piccolo Leone!

Credit: Instagram

Altri votano per il nome Luce. Per quale motivo? Recentemente Chiara Ferragni ha pubblicato un post su Instagram, mostrando ai Follower un tatuaggio sul costato con scritto Luce.

Perché dovrebbe essere uno spoiler? La fashion blogger ha più volte chiesto ai suoi fan di indovinare il nome di Baby Girl ed è per questo che in molti credono che cerchi di lasciare degli “indizi“. In più, prima della nascita del piccolo Leone, l’influencer si era fatta tatuare un leone e una leonessa sul braccio. Un dettaglio che ora ha tutt’altro senso!

Credit: Instagram

Ormai manca davvero poco, la gravidanza non ha portato alcun problema alla fashion blogger, come era successo invece per Leone. Tra un mese e mezzo mamma Chiara e papà Fedez stringeranno finalmente tra le loro braccia la bellissima bambina. Quindi, le scommesse sono ancora aperte, finché la coppia più seguita sui social, non rivelerà il nome scelto. Sarà originale come quello di Leone? Qualcuno ha già indovinato? Staremo a vedere!