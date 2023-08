Valentina Ferragni, l’incidente choc con la moto d’acqua: “Pensavo di morire”

Valentina Ferragni ha trascorso qualche giorno di relax in una delle piccole isole delle Antinelle francesi nei Caraibi, ossia Saint-Barth. Peccato però che, di recente, la sorella di Chiara Ferragni si è resa protagonista di un incidente choc. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Attualmente, Valentina Ferragni si trova ad Ibiza ma qualche settimana fa si trovava Saint-Barth, una delle piccole isole delle Antille francesi nei Caraibi. Quella della sorella di Chiara Ferragni è stata una vera e propria vacanza da sogno, nonostante sia accaduto un piccolo inconveniente che le ha causato molto spavento.

Il racconto choc di Valentina Ferragni

Nel dettaglio, l’influencer si è resa protagonista di un incidente in moto d’acqua. A diffondere il racconto choc sui social è stata lei stessa:

Cercherò di essere breve. Io e Matteo eravamo a Saint-Barth e abbiamo deciso di prenotare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua con la guida. Dato che Saint-Barth appartiene alle Antille francesi, presumo che quindi funzioni come in Francia, non era necessaria la patente nautica per la moto d’acqua, quindi, la affittiamo. In questo lasso di tempo si sarebbe fatto tutto il giro dell’isola. C’era Matteo, io dietro di lui, poi, la guida e un altro ragazzo, ci mettono il giubbotto di salvataggio e ci spiegano come mettere in moto e guidare.

La sorella di Chiara Ferragni ha vissuto un vero e proprio momento di terrore. Pertanto, mentre si trovava in mare aperto, era in arrivo una tempesta:

Ci avevano detto di non portare nulla perché avremmo potuto perdere le nostre cose. Dopo 10 minuti pensavo sarei morta perché c’erano onde altissime ed era difficile rimanere stabili, io dovevo stare in piedi e non potendomi attaccarmi a niente, mi sono attaccata a lui. Passa una mezz’ora e io ero stanchissima, mi sentivo cadere da un momento all’altro. Nel mentre la guida ci viene incontro e ci dice “Dobbiamo tornare indietro perché sta arrivando una tempesta”.

Valentina Ferragni ha concluso il suo racconto dicendo che attualmente ha due costole rotte. Nonostante questo, la fidanzata di Matteo Napoletano si trova in buone condizioni di salute ed è fuori pericolo. Queste sono state le sue parole: