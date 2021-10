Un grave lutto ha colpito il mondo del web. Purtroppo la nota influencer Paige Rice è morta a 22 anni a causa di un grave incidente stradale. Dopo pochi giorni di agonia, anche il fidanzato ha perso la vita, poiché i traumi riportati sono risultati essere troppo gravi.

A dare la conferma dell’accaduto è stata proprio la mamma della ragazza. La donna ha pubblicato uno straziante messaggio sui social, per informare tutti della drammatica perdita.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato la scorsa domenica 17 ottobre. Precisamente nel tunnel del Queensway, a Liverpool.

Paige Rice era su un taxi e con lei c’era anche il suo fidanzato. Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il veicolo è andato a scontrarsi con un’altra macchina e l’impatto è stato molto violento.

Purtroppo la ragazza è morta sul colpo. I medici intervenuti con la speranza di fare qualcosa per salvarla, hanno deciso di trasportarla lo stesso in ospedale. Però, i loro disperati tentativi sono risultati vani, poiché il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Il fidanzato invece ha lottato per giorni, ma solo nelle ultime ore i media locali hanno informato tutti anche della sua tragica morte. Clare Rice, la mamma di Paige, ha deciso di pubblicare una straziante lettera per informare tutti della tragica morte della figlia.

La lettera della mamma di Paige Rice per la sua perdita

Come la maggior parte delle persone ora sanno, la mia bellissima bambina Paige è morta. È stata coinvolta in un tragico incidente e le parole non possono descrivere come mi sento. Sono sopraffatta dall’amore che mi state mostrando. Era davvero la ragazza più bella, con il sorriso più grande ed una risata contagiosa che io abbia mai conosciuto. Aveva un cuore enorme. Ha vissuto la vita al massimo. Aveva grandi sogni nel cassetto.

