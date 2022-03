Valentina Ferragni torna sui social per aggiornare i suoi numerosi seguaci: la sorella della famosa influencer si è fratturata il coccige

Brutta disavventura per Valentina Ferragni. La sorella vip ha fatto sapere, sul suo profilo social, di essere caduta con gli sci e di avere il coccige rotto. Per qualche settimana dovrà indossare un bustino e dovrà starsene a riposo.

Dopo diversi esami medici, ha scoperto la frattura e come fa sempre, attraverso i suoi canali social, ha voluto aggiornare i suoi numerosi seguaci.

Ancora tre settimane di bustino e poi finalmente potrò tornare ad allenarmi. Ho il coccige rotto. Sentivo un dolore acutissimo, soprattutto quando tossivo, ridevo o starnutivo.

Per un mese, ha continuato ad allenarsi e a lavorare, fin quando non ha capito che il dolore non passava più.

Il particolare periodo di Valentina Ferragni

Recentemente Valentina Ferragni ha affrontato un periodo particolare della sua vita. Ha scoperto di avere un tumore benigno della pelle, sulla fronte. Grazie ad un piccolo intervento, i medici sono riusciti a rimuoverlo. Ma la sorella di Chiara Ferragni ha voluto lanciare un appello al mondo dello spettacolo.

Quel tumore benigno era soltanto un brufolo e se lo avesse ignorato e non si fosse fatta controllare come la maggior parte della gente fa, si sarebbe trasformato in qualcosa di molto più brutto.

Pochi giorni fa, è tornata di nuovo sui social per lanciare un altro appello, questa volta rivolto a tutte le donne. Ha sentito una pallina al seno, così Valentina ha deciso di fare una mammografia e ha scoperto di avere diversi fibromi al seno.

Adesso dovrà controllarsi ogni 6 mesi, per tenerli sotto controllo ed assicurarsi che non mutino in qualcosa di più grave.

La sorella di Chiara Ferragni ha voluto aprire gli occhi a tutti sull’importanza della prevenzione. Perché come ripete sempre, la prevenzione salva le vite.