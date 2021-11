È ormai da un po’ che Valentina Ferragni ha resa pubblica la sua situazione di salute. Alla sorella minore di Chiara è stato diagnosticato un tumore maligno della pelle, localizzato in volto.

La giovane influencer si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione della massa e dopo qualche giorno ha confermato che, purtroppo, non si trattava di una ciste ma di un brutto male.

La ragazza, oggi, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram mettendo in evidenzia la vistosa cicatrice sulla fronte e nella description ha scritto: “Ma la cicatrice quando passa?“, riferendosi proprio ad una citazione di Zero Calcare, e prosegue “La cicatrice non passa, è come una medaglia che nessuno può portarti via.“

Sotto al post tantissimi commenti che la supportano e tra tutti spunta anche quello del fidanzato, Luca Vezil che continua a dirle che è bellissima e che basta un po’ di make up per coprire il segno.

Qualche giorno fa l’ifluencer ha pubblicato su Instagram un post per confermare la brutta diagnosi.

Il giorno è arrivato e ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle.