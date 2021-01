Valentina Ferragni vede il suo corpo cambiare: “Sto diventando donna”

L'ossesione verso il corpo, proprio e altrui, è ormai un must dei social. Questa volta vittima di bodyshaming è Valentina Ferragni

L’ossessione verso il corpo, proprio e altrui, sta diventando ormai un must have di ogni social media. Spesso, i più colpiti dal body shaming, sono proprio i Vip. I personaggi pubblici, stand h24 sotto i riflettori, purtroppo sono bersaglio di critiche. Questa volta la malcapitata è Valentina Ferragni.

La minore delle sorelle più amate del web è stata vittima di body shaming dopo aver postato la foto della sua laurea. La ragazza che sta intraprendendo sempre di più la strada da influencer seguendo le orme della sorella ha risposto a domande scomode.

Dopo aver postato una foto di lei a 22 anni, Valentina Ferragni ha dovuto giustificare i suoi cambiamenti fisici. Oggi, ne ha 27 e fortunatamente, come lei stessa ha ammesso, è serena con il suo corpo.

Nella foto presa di mira era visibilmente più magra, sia in corpo, sia in viso. La ragazza ha spiegato di essere ritratta in un periodo molto particolare della sua vita. La laurea mette sotto pressioni tutti.

Dopo qualche mese ho fatto una cura per 2 mesi con cortisoni e antibiotici, viaggiavo tanto, mangiavo male e ho avuto problemi ormonali fortissimi che ancora oggi mi porto dietro. Il mio metabolismo da quel giorno si è bloccato, ho scompensi ormonali molto forti e problemi di insulina.

Fortunatamente, la sorella minore di Chiara Ferragni sta bene e ama il suo corpo. Consapevole del fatto che il suo cambiamento è dovuto anche ad un fatto fisiologico: “Il mio corpo sta diventando quello di una donna, come anche il mio viso: è normale che si cresca e si cambi”.

La ragazza ha poi ricordato l’importanza dello sport e della salute fisica: “Lo faccio ogni giorno, ma senza privarmi delle cose che mi fanno piacere. Non ho un obiettivo di peso/forma da raggiungere: il mio obiettivo è quello di guardarmi ogni giorno allo specchio e piacermi per quella che sono“