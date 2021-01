Chiara Ferragni racconta cosa cambia tra la prima e la seconda gravidanza: ecco perché sono diverse

L’influencer più famosa e seguita del momento, ha voluto coinvolgere ancora una volta i suoi follower, raccontando loro le differenze tra la prima e la seconda gravidanza. Chiara Ferragni dopo la nascita nel 2018, del piccolo Leone, è in attesa di una bambina e la data del parto è prevista per il mese di marzo.

Attraverso alcune storie Instagram, l’influencer ha raccontato alcuni dettagli di questa seconda gravidanza, paragonandoli alla prima e sottolineandone le differenze. Tra le tante fortune, il fatto di non aver avuto mai le nausee. Ne ora, ne quando aspettava Leone. Un aspetto che può rendere una gravidanza davvero terribile. Nel primo trimestre ha sofferto di stanchezza, mentre nel primo figlio non le è accaduto.

Quando aspettava Leone, Chiara riusciva benissimo a seguire i suoi impegni, senza alcuna sofferenza. È anche vero, che questa seconda attesa, è arrivata in un periodo della vita non troppo frenetico. Il lockdown ha cambiato ogni abitudine e lo stile di vita.

Chiara Ferragni: 28esima settimana di gravidanza

L’influencer si trova alla 28esima settimana di gravidanza e ha confessato di aver paura che le accada la stessa cosa che le è accaduta con Leone, a 35 settimane di gestazione. Chiara ha avuto dei problemi alla placenta ed è stata costretta a starsene a riposo, fino al giorno del parto. Per ora non ha nessun problema e anche se ha scherzato sul fatto che non sarà difficile starsene a riposo in questo periodo di emergenza sanitaria, avere problemi in gravidanza preoccupa ogni futura mamma.

Una cosa che le due gravidanze hanno in comune, è il reflusso. La Ferragni ha confessato di soffrirne e di averne sofferto anche con Leone.

I numerosi follower hanno molto apprezzato il racconto di Chiara e ora sono ancora più curiosi di scoprire il nome della futura nascitura in casa Ferragnez. Fedez e l’influencer non hanno però alcuna intenzione di svelare la loro scelta. Probabilmente lo faranno soltanto dopo la nascita!