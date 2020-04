Chi è Valentina Fico, l’ex moglie di Giuseppe Conte? Valentina Fico, l’ex moglie di Giuseppe Conte, è una donna molto schiva e riservata; ecco chi è e cosa fa nella vita

Giuseppe Conte, in questo momento è al centro dell’attenzione dei media. Pochi conoscono, però, la sua ex moglie Valentina Fico, madre di suo figlio Niccolò. La donna non ama molto mettersi in mostra e il premier cerca sempre di proteggere la sua privacy e quella delle persone a lui vicine. Cercheremo, dunque, di conoscere meglio l’ex signora conte e scoprire chi è Valentina Fico e cosa fa nella vita.

Valentina Fico è nata il 7 febbraio 1974, sotto il segno dell’Acquario. A quanto pare, l’ex signora Conte vive a Roma dove lavora come avvocato presso l’Avvocatura di Stato, sezione VII, quella che si occupa di Istruzione, Ricerca e Infrastrutture. Il padre di Valentina Fico è stato il direttore del conservatorio di Santa Cecilia in Roma.

Non sappiamo quando ha conosciuto e sposato Giuseppe Conte ma, dato che entrambi lavoravano in ambito giudiziario, è probabile che sia stato il lavoro a farli avvicinare. Quello che si sa è che Valentina Fico è una donna di carattere, molto riservata e che non ha nulla da dimostrare a nessuno: ha un lavoro che svolge con passione e dedizione, è realizzata ed è sicura di se stessa e delle sue idee.

La riservatezza di Valentina Fico e quella del premier non hanno permesso alla stampa di scoprire molto sul loro rapporto. Il loro matrimonio pare sia durato parecchi anni. Insieme hanno un figlio di nome Niccolò Conte, nato nel 2007 che, con il padre, condivide l’amore per il calcio.

Anche noi ci dedichiamo agli addobbi natalizi.

Buona domenica a tutti! pic.twitter.com/HU3YknddQU — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 8, 2019

Quando Giuseppe Conte è stato incaricato da Sergio Mattarella come premier, ha chiamato Valentina Fico per chiederle un consiglio. In molti hanno parlato di quella telefonata come di una prova che i loro legame sia solido e duraturo, nonostante la separazione. Di fatto, però, e dato che Giuseppe Conte e Valentina Fico hanno un figlio minorenne, la telefonata sarebbe stata fatta comunque, anche se tra di loro non ci fosse stato un buon rapporto. Si sa… quando si diventa primo ministro, la vita personale viene stravolta.

In seguito, alcuni giornalisti sono riusciti ad intercettare Valentina Fico e le hanno chiesto la sua opinione sulla nomina dell’ex marito. Lei ha risposto con garbo che Giuseppe Conte “sarà un ottimo presidente”.

C’è un piccolo mistero collegato, però, al matrimonio di Giuseppe Conte con Valentina Fico. Un dettaglio che non è sfuggito ai più informati. È bastato consultare la dichiarazione dei redditi di Giuseppe Conte, il modulo del 2018 (che si riferisce al 2017), per notare che la voce “stato civile” era stata lasciata in bianco.

Nella dichiarazione dei redditi del 2019 (che si riferisce al 2018), la voce “stato civile” è stata compilata con la dicitura “coniugato”. Che si tratti, dunque, di una separazione di fatto e non di un divorzio? Questo non possiamo saperlo ma siamo sicuri che lo scopriremo presto.

Attualmente, Giuseppe Conte è legato a Olivia Paladino, figlia di Ewa Aulin e Cesare Paladino e, se son rose fioriranno, come dice un noto proverbio.