Chi è Ewa Aulin, la suocera di Giuseppe Conte

Di lei si erano perse le tracce, era letteralmente scomparsa dal mondo dello spettacolo e della tv. Oggi, però, il suo nome torna a fare notizia. Stiamo parlando della bionda e sensuale Ewa Aulin, una delle dive più amate degli anno ’70 che potrebbe diventare presto la suocera di Giuseppe Conte. Scopriamo, insieme, chi è Ewa Aulin e cosa fa adesso l’attrice svedese.

Ewa Aulin ha fatto sognare un’intera generazione. All’epoca era una vera diva, molto amata e ricercata nel mondo del cinema. Ad un certo punto della sua vita, però, l’attrice svedese si è ritirata dalle scene, lasciando dietro di sé il mondo dello spettacolo. Ma chi è Ewa Aulin la donna che presto potrebbe diventare la suocera di Giuseppe Conte? Conosciamola meglio la mamma di Olivia Paladino, la compagna del premier italiano.

Ewa Aulin è nata nel 1950 a Landskrona, in Svezia. La sua bellezza mozzafiato l’ha spinta ad iscriversi a vari concorsi. Ha iniziato presto a lavorare nel mondo della moda e, non molto dopo, anche il mondo del cinema si è accorto di lei. Alberto Lattuada l’ha vista e l’ha scelta per recitare come attrice, accanto a Lando Buzzanca, in “Don Giovanni di Sicilia” nel 1967.

A 17 anni, viene notata anche da Tinto Brass che le offre un ruolo accanto al divo Jean-Louis Trintignant nel film “Con il cuore in gola”. Entrambi i film hanno avuto successo e questo ha permesso ad Ewa Aulin di entrare nel mondo del cinema dalla porta principale. Ci sono stati molti altri film per la bionda attrice svedese in cui ha recitato accanto a star del cinema come Richard Burton e Marlon Brando. Ha ricevuto una nomination ai “Golden Globe” e ha avuto circa 17 ruoli in altrettanti film. Era soprannominata “ninfetta bionda” e molti uomini hanno perso la testa per lei, incluso il divo Marlon Brando.

Ewa Aulin ha tentato anche la carriera di cantante incidendo un disco senza avere grande successo, però. L’attrice, però, non sembrava soddisfatta, avrebbe voluto di più e non si sentiva appagata dai risultati ottenuti. Nel 1974 ha conosciuto Cesare Paladino, costruttore edile e proprietario dell’hotel Plaza a Roma e ha deciso di cambiare la sua vita.

Sembra che a farla allontanare dal mondo del cinema, sia stato uno stereotipo di quel periodo. Secondo lei, infatti, troppo spesso veniva presa in considerazione più per il suo aspetto fisico mentre lei si considerava molto di più di un bel viso e un bel corpo.

Ewa Aulin si è trasferita a Roma e ha sposato Cesare Paladino. Hanno avuto una figlia, Olivia Paladino, che oggi è la fidanzata del premier Giuseppe Conte.

Anche di lei si sa poco o niente: 38 anni, alta, bella, bionda e magra come sua madre, Olivia Paladino. Lei e Giuseppe Conte hanno avuto alti e bassi ma hanno scelto di vivere il loro amore lontano da occhi indiscreti.

Come ben sapete, il premier ha anche un figlio, Nicolò Conte, avuto dalla sua ex moglie, Valentina Fico.

Di Ewa Aulin ha parlato ultimamente anche il regista Tinto Brass in un’intervista a Di Più:

“Quando ho saputo che la suocera del premier è Ewa Aulin, una delle attrici che io ho lanciato, mi sono sorpreso. Da tanto tempo non sentivo parlare di lei, Ewa era piena di sensualità. Aveva solo diciassette anni quando la conobbi e la diressi in un mio film”.