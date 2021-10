Al Grande Fratello VIP le sorprese non mancano mai. Nonostante il programma dovrebbe concludersi a dicembre, in questo periodo potrebbero entrare sempre altri concorrenti. Gli ingressi sono volti a creare dinamiche e scombussolare gli equilibri della casa.

A svelare, almeno in parte, cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane nella casa è stato Gabriele Parpiglia. A casa Chi, infatti, l’autore avrebbe azzardato delle ipotesi sull’ingresso di Valentin Nulli Augusti. Analizzato la situazione traendo qualche conclusione:

Innanzitutto bisogna dire una cosa. Che il punto in cui Valentina è andata in onda segnava, nella curva dello share uno dei punti più alti. Questo non è un dato che va sottovalutato. Sia la prima volta che la seconda. Questo ci porta a pensare che il pubblico con Valentina ha preso il traino di Temptation Island, e non con Tommaso che dentro la Casa, anche per la giovane età, non ha dato quello che doveva dare.

L’uomo conclude, ma nelle sue parole sorge un velo di contraddizione:

Ecco, se voi ora mi state per caso chiedendo, io lavoro anche al Grande Fratello, se per caso Valentina entrerà come concorrente della Casa, ti dico assolutamente no.

Se la donna dovesse entrare davvero nella casa del Grande Fratello VIP se ne vedrebbero davvero delle belle. Infatti, ad alcuni concorrenti sembrerebbe non andare giù un eventuale ingresso dell’ex di Tommaso Eletti. Katia Ricciarelli ha così commentato:

Se quella fosse entrata dentro l’avremmo fatta davvero nera. […] Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no.

