Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti: la loro partecipazione all’interno di Temptation Island, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, è stata rapidissima. Nonostante il soggiorno flash, questa coppia si è aggiudicata il favore del pubblico e ha creato non poche polemiche. La prima cosa che ha destato scalpore è stata la forte differenza di età tra i due, la seconda l’implacabile gelosia di lui.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, la loro storia, con la partecipazione a Temptation Island, è arrivata al capolinea. Contro ogni pronostico, il primo a cedere alle tentazioni è stato Tommaso. In molti sono rimasti stupiti dal fatto che, l’ossessività verso la fidanzata, fosse venuta meno in tempi così rapidi. Ma oggi, il focus del discorso è spostata interamente su Valentina.

La fidanzata si è sempre mostrata, all’interno del villaggio, come una donna sensuale e morigerata, ma non tutti sanno come fosse prima di finire sotto i riflettori. Ora che il reality sui sentimenti ha mandato in onda la sua ultima puntata, finalmente tutti quelli che erano partecipanti, hanno potuto riprendere in mano i loro canali social ufficiali.

Valentina è stata una delle prime a ricominciare la sua attività su Instagram e, oltre a mostrare delle foto inedite in compagnia del suo vecchio fidanzato Tommaso, ma anche alcuni scatti ben più interessanti. Le immagini che Valentina mostra sui social risalgono a molti anni fa. La donna è immortalata con l’ex marito Stefano Pagani.

Ma non finisce qui: Valentina rende note anche delle foto di quando aveva appena 19 anni. La Augusti passando una piacevole giornata al mare con una sua amica. Come appariva all’epoca Valentina? Beh di certo la sua espressività sensuali non è cambiata negli anni, così come il suo fisico mozza fiato. A quanto pare, confrontando come appariva allora è come appare adesso, Valentina non si è mai lasciato andare a nessun ritocchino.