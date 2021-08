Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island. Alla fine del falò di confronto i due decisero di lasciare il resort da single. Il giovane 20enne ha ammesso in un’intervista al settimanale Uomini e Donne magazine che farà di tutto per riconquistare Valentina.

La donna si è detta di tutt’altra opinione e sempre al settimanale ha detto: “Non posso dare una seconda possibilità, anche se si è reso conto dell’errore madornale commesso e sta facendo di tutto per non perdermi. L’amore deve ampliare, non costringere. L’amore deve essere un volo non una gabbia. Deve lavorare su questa gelosa offuscante che lo ha portato a perdere la donna che amava e ama ancora”.

Le immagini di una Valentina tranquilla quando il giovane fidanzato ci provava con una tentatrice ha lasciato perplessi in molti. Lei si è giustificata dicendo che era convinta lo stesse facendo soltanto per ripicca. Ora nel corso dell’intervista ha spiegato come mai è restata calma in quell’occasione in cui ha visto in tv il fidanzato avvicinarsi in modo inequivocabile ad un’altra ragazza.

“Io non faccio scenata di fronte a tutta Italia verso una persona che si è comportata in maniera assurda, che si è rivelata una persona debole e problematica, e che non ha più la mia stima. Tommaso si era già reso ridicolo ai miei occhi e gli occhi di tutti. Io affondo la lama con chi è al mio stesso livello, non meritava l’esternazione della mia rabbia e della mia delusione, ma solo il gelo” – le sue parole.

Intanto Tommaso sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip in partenza a settembre. La chiamata di Alfonso Signorini è stata accettata e il giovane 20enne varcherà la porta rossa. Di sicuro la vicenda con Valentina non si chiuderà durante il GF.