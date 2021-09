Valentina Nulli Augusti, duro scontro con alcuni concorrenti al GF Vip

Nonostante Tommaso Eletti sia stato eliminato la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti è rientrata ieri nella casa del Grande Fratello Vip per avere un nuovo faccia a faccia con i vipponi che la scorsa settimana l’avevano criticata.

In particolare la donna ha rivolto le sua accuse nei confronti di Alex Belli e Sophie Codegoni. La prima a prendere la parola è stata proprio Sophie che ha detto:

“Conosco indirettamente Valentina, abbiamo un amico in comune. Speravo che lei non si dimostrasse quello che è. Tommaso era in una situazione difficile, lei lo ha umiliato, lui ha parlato solo bene di lei nella casa, l’ha trattata come una principessa”.