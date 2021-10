Sta facendo molto parlare sul web lo scherzo fatto da Le Iene a Valentina Persia che disperata è scoppiata in lacrime. Stefano Corti per ben 3 mesi ha fatto credere, con la complicità dei suoi amici, a Valentina di avere una strana attrazione sugli uomini. Tutta colpa delle protesi al seno impiantategli che rilascerebbero ferormoni.

Fonte: Mediaset

Tutto inizia quando Valentina viene convocata nello studio del chirurgo plastico per una visita di controllo. Dopo alcuni accertamenti gli viene detto che gli sono stati impiantate delle protesi non sue che erano destinate ad un’altra persona. Queste protesi sperimentali rilasciano dei ferormoni che scatenano ovviamente degli istinti sessuali negli uomini. Le dice di stare tranquilla, di trascorrere un’estate serena, ma le paventa anche la possibilità di una nuova mastoplastica per rimuoverle e inserirne altre ‘normali’.

Valentina Persia disperata scoppia in lacrime davanti al suo migliore amico

Ma l’estate di Valentina si trasforma in un incubo. Ogni persona che incontra ammette di avere una strana attrazione per lei. Una è arrivata addirittura a metterle la mano sul sedere in maniera incontrollata tanto che lei perdendo le staffe lo ha preso a calci e pugni. Valentina sembra disperata e in lacrime e quando anche il suo migliore amico gli confessa di provare una strana attrazione, decide di vuotare il sacco: “Sto vivendo un dramma, la tragedia peggiore della mia vita” – dice.

A quel punto anche il chirurgo chiama la iena Corti per metterlo in guardia: la Persia sta male e lo scherzo dev’essere rivelato. Tutto accade durante uno spettacolo della comica. Stefano Corti sale sul palco all’improvviso e svela a Valentina che era tutto uno scherzo. Lei è al settimo cielo, non sta più nella pelle e toccandosi il seno urla: “sono mie!“.

Per fortuna non dovrà operarsi nuovamente e potrà godersi il suo seno nuovo alla ricerca del tanto ricercato principe azzurro.