In un momento molto delicato e doloroso per tutti come questo, un po’ di leggerezza serve più che mai. E spesso e volentieri, a far divertire il popolo del web, sono proprio i personaggi famosi più seguiti. Come Bianca Atzei e Stefano Corti. La cantante e il comico, fidanzati da circa due anni, si sono resi protagonisti di una simpaticissima gag sull’account Instagram della iena.

Nel video, registrato da Bianca mentre i due erano in auto pronti a partire, si vede lei mentre annuncia al suo amato che vuole diventare mamma.

Credit: stefanocorti85 – Instagram

Amore, ho deciso. Voglio avere un figlio!

Molto esilarante è stata la reazione di Stefano. Dopo averla guardata con uno sguardo misto tra stupore e risata, il comico e inviato de Le Iene risponde:

Ma… è una notizia incredibile! È bellissimo! E me lo dici così, in macchina!? E con chi?

Credit: stefanocorti85 – Instagram

Inevitabilmente, la gag ha scatenato ilarità e risate tra le decine di migliaia di fan che seguono la coppia sui social. Tra le tantissime reazioni e i commenti sotto al post, spuntano anche quelli di molti amici e colleghi dello spettacolo. Come ad esempio quelli di Sandra Milo, che apprezza spesso e volentieri gli scatti dei due innamorati, e di Francesco Oppini, grande amico della coppia e sostenitore del loro amore.

L’amore tra Stefano Corti e Bianca Atzei

Classe 1985 lui, nata invece nel 1987 lei, Stefano Corti e Bianca Atzei risultano essere ad oggi una delle coppie più belle e affiatate dello spettacolo italiano.

Qualche giorno fa, prima della simpatica gag sulla gravidanza, i due hanno festeggiato i loro primi due anni insieme. E sembrano essere davvero più innamorati che mai.

Entrambi hanno storie molti importanti alle spalle. Bianca, per esempio, è stata la compagna dell’ex motociclista Max Biagi per molti anni. Stefano, invece, ha avuto una relazione molto importante con una donna che le ha anche donato un figlio, il piccolo Gabriele.

Per quanto riguarda la carriera, sono entrambi nel loro periodo d’oro. Lei viene da due partecipazioni al Festival di Sanremo. Mentre lui, dopo essere partito come animatore nei villaggi turistici, oggi è uno dei comici più apprezzati e uno degli inviati di punta del programma Le Iene.