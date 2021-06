Valentina Persia è stata una dei personaggi più amati dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Man mano che scorrevano i giorni sull’isola si è fatta conoscere per la sua simpatia ma al tempo stesso fragilità per alcuni episodi difficili capitati nella sua vita. Ciò che è arrivato a casa è stata una persona sincera e solare.

Fonte: Mediaset

Non a caso è arrivata ad un passo dalla vittoria, finita seconda soltanto dietro allo youtuber Awed. Un risultato comunque prestigioso per la comica. Nel corso degli anni e delle stagioni, molti concorrenti hanno confermato che l’esperienza all’isola non è stata solo un momento per rilanciare la propria carriera o per farsi conoscere al grande pubblico. Ma soprattutto un momento per riprendere in mano la propria vita, riflettere su di essa e darle un significato nuovo, che è proprio quel posto a farlo capire.

Fonte: Mediaset

La stessa cosa è successa alla comica ed ex naufraga Valentina Persia. Stando lontana dai suoi figli e dagli affetti più cari, ha potuto riflettere su diversi aspetti della sua vita. Lei stessa ha affermato che è stata un esperienza indimenticabile che rifarebbe anche subito per le emozioni che le ha fatto provare.

Valentina Persia bacia il pavimento una volta in Italia

Come tutti gli altri concorrenti anche Valentina Persia una volta rientrata in Italia ha ripreso possesso dei suoi account social svelando ai fan le sue prime sensazioni. Ma lei una volta rientrata in Italia ha fatto un gesto molto significativo che ha poi postato su Instagram. Valentina è stata immortalata mentre in aeroporto si è inginocchiata baciando il pavimento.

Fonte: Instagram

La didascalia recitava: “Il mio rientro in Italia” con tanto di emoticon di pizza e spaghetti. Un modo per omaggiare l’esperienza vissuta sull’isola. Molte sono state le interpretazioni a questo gesto, ma tra le più plausibili viene da pensare che sia stato un modo per esprimere la sua gioia nell’aver finalmente toccato “terra” dopo mesi su un’isola. Al di là del significato vero e proprio, siamo tutti d’accordo nel dire che è un bellissimo gesto e che lascia riflettere tanto.