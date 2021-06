Valentina Persia irriconoscibile dopo l’Isola. La naufraga si mostra così

Valentina Persia irriconoscibile dopo l’isola. La fine dell’Isola dei Famosi ha lasciato gli (ormai ex) naufraghi con una serie di sentimenti contrastanti da metabolizzare. Innanzitutto, sicuramente a saltare all’occhio è la forte perdita di peso con cui tutti i concorrenti stanno facendo i conti. Ma non tutte le conseguenze del reality Survivor della Mediaset si sono rivelate negative.

Fonte Google

A giudicare da molti degli scatti che i vip stanno postando sui loro social media, molti sembrano essere completamente rinati dopo l’esperienza in Honduras. Questo, sicuramente, è l’esempio di Valentina Persia. La donna, nota come ironica e sagace cabarettista del piccolo schermo, ha dato il meglio di sé durante la permanenza sull’isola, arrivando ad essere una finalista.

Purtroppo, nel reality c’è ben poco da ridere, date le forti difficoltà davanti le quali i naufraghi vengono posti. Ma Valentina ha tirato fuori il carattere, affrontando ogni sfida a testa alta. Forse è proprio per questo che la cabarettista, ora, sembra molto più radiosa di quanto non fosse alla sua partenza per l‘Isola dei Famosi.

Una volta tornata in Italia, la Persia è subito apparsa rinnovata da una nuova grinta. Sicuramente, quello sull’Isola è stato un percorso di un certo peso, nel quale Valentina si è dovuta confrontare con se stessa e con le tue paure, oltre che con la lontananza dai suoi affetti. Ora, l’ex naufraga si mostra nei suoi lunghi capelli ricci e scomposti, con un luminoso e splendido sorriso che le illumina il viso.

Lo sguardo non è più corrucciato dai morsi della fame, ma anzi è sereno e splendente mentre Valentina Persia si lascia scattare qualche foto tra i fiori. Gli sforzi e i disagi sembrano ormai un lontano ricordo, ma sicuramente le sensazioni incredibili che Valentina ha vissuto nel reality resteranno sempre nel suo cuore. Di certo, tornare a casa l’ha resa radiosa e i suoi fan non possono che complimentarsi.