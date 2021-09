Valentina Vignali in lacrime, l’appello della cestista: “Aiutatemi a ritrovarlo”

Sono queste ore di tensione per Valentina Vignali, famosa cestista e influencer, che ha voluto lanciare un appello a tutti i suoi followers. La Vignali, infatti, si è rivolta ai fan in lacrime ed ha chiesto loro di aiutarla. Il cane dell’influencer, Muffin, si è perso e fina ad ora di lui non è stata trovata nessuna traccia.

La scorsa sera, intorno alle ore 21:30, Muffin, il cagnolino di Valentina Vignali, è scomparso nel nulla. Tempestive sono state le ricerche per ritrovare l’amato cagnolino del quale non si trova ancora nessuna traccia. La paura è quella che Muffin sia stato rapito da qualcuno. Disperata, Valentina Vignali ha chiesto aiuto in lacrime ai suoi followers.

Valentina Vignali, le parole dell’annuncio della scomparsa dell’amato cagnolino

Queste sono state le parole con cui l’influencer si è rivolta ai fan riguardo la scomparsa del suo amato cagnolino:

Ho bisogno di voi! Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei Laghi a Marino (Roma). È un Golden Retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta.

E ancora, la cestista ha svelato:

Abbiamo già allertato tutti i veterinari e canili di Roma sud, messo annunci sui gruppi di animali dispersi e oggi pomeriggio proveremo con i cani molecolari. Se qualcuno lo vedesse può scrivere a me o Lorenzo su direct.

Infine, la Vignali ha concluso:

A tutti gli altri che sono preoccupati per lui, grazie per il vostro affetto ma non mandatemi messaggi (vi aggiorno io tramite stories quando ho news) perché rischiamo di intasare la posta e non vedere messaggi importanti di avvistamenti. Grazie di cuore a chi condividerà.

In questa drammatica situazione non sono mancati coloro che hanno fortemente criticato la cestita. Valentina Vignali, dunque, si è trovata costretta a rispondere a tutti quelli che le hanno rivolto critiche e commenti negativi per tale vicenda. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono stata insultata perché su Instagram ho condiviso delle storie chiedendo aiuto per il ritrovamento del mio cane e perché sui gruppi Facebook ho messo numeri di telefono di amici e non direttamente il mio. Vi rendete conto di quello che potrebbe succedere se pubblicassi il mio contatto? La gente mi chiamerebbe anche per cavolate che niente hanno a che fare con il cane.

