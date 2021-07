Ieri abbiamo assistito ad una nuova puntata di Temptation Island dove i protagonisti sono stati la coppia formata da Stefano e Manuela. Lei dopo aver passato una notte romantica con il tentatore Luciano dove ci è scappato anche un bacio molto appassionato, ha richiesto immediatamente il falò di confronto con il fidanzato Stefano.

Stefano dal canto suo ha comunque avviato un flirt con una tentatrice arrivando anche lui al bacio. Il risultato è stato un falò di confronto molto acceso con Manuela che ad un certo punto è arrivato anche ad alzare le mani nei confronti del ragazzo. Manuela ha accusato Stefano di aver detto davanti a tutti che lei si è rifatta perché insicura e quando lui ha ammesso che effettivamente si è rifatta il naso, Manuela si è alzata rifilandogli un bel schiaffone

In passato Stefano ha tradito molte volte Manuela e lei lo aveva scoperto senza però trovare la forza di perdonarlo. Ma nonostante le mancava il coraggio di lasciarlo.

Valentina Vignali pubblica gli screen dei messaggi

Ma ieri commentando le vicende del falò di confronto tra i due Valentina Vignali ha postato nelle sue storie di Instagram degli screen dei ripetuti messaggi che Stefano le scriveva in direct. Quest’ultimo nel periodo in cui era fidanzato con Manuela le mandava continui messaggi di apprezzamento sul suo fisico. “Chissà a quante avrà scritto mentre stava con te Manu” – ha detto la Vignali smascherando di fatto Stefano.

Alla fine il falò è terminato con Manuela che ha deciso di uscire da sola dal gioco. “Ho capito che ti vorrò per sempre bene, ma non ti amo più – ha detto prima di comunicare a Bisciglia di voler uscire da sola – non siamo fatti per stare insieme”. Ma prima di andare via ha voluto rivedere il tentatore Luciano che le ha fatto perdere la testa.