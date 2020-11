Valentino Rossi scaccia i fantasmi: potrà partecipare al Gran Premio della Comunità Valenciana. L’ultimo tampone è risultato negativo, smentendo definitivamente la presunta recidività.

Valentino Rossi: 48 ore caotiche

Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo a martedì, quando, a sorpresa, il dottore era risultato ancora una volta positivo al Coronavirus. Alla luce di un secondo tampone (negativo), Rossi era così in attesa di conoscere l’esito cruciale, per sapere se gli sarebbe stato possibile scendere in pista. I continui colpi di scena scandivano la convulsa giornata di Vale, che era già partito verso la Spagna. Nel giro di 24/48 ore era successo tutto e il contrario di tutto.

Notizia devastante

Tornato in pista nello scorso fine settimana, dopo aver trascorso 21 giorni in isolamento, Valentino Rossi pareva aver inizialmente accusato una ricaduta. Un test eseguito nella giornata di martedì 10 novembre ne aveva, ancora una volta, rivelato il contagio.

Per il nove volte campione iridato si trattava di una notizia davvero pessima, di quelle che ti sanno devastare. Gli avrebbe, infatti, impedito di riprendere a gareggiare, accedere al paddock e prendere parte al Gran Premio della Comunità Valenciana, in programma da venerdì 13 a domenica 15 novembre. Divampavano, inoltre, i dubbi sulla effettiva possibilità di essere presente pure all’ultima tappa del Campionato Mondiale di MotoGP, prevista in Portogallo.

Smentita momentanea

Il secondo test strappava un sorriso al fuoriclasse di Tavullia. La zona oscura da chiarire era se il suo era stato un caso di ‘falso negativo’ oppure se aveva contratto ancora il virus tra domenica sera e martedì (giorno in cui si era sottoposto al tampone). Per entrambi gli scenari era giunta la smentita, almeno momentanea.

Valentino Rossi: il terzo referto gli dà l’ok

Il terzo referto fuga ogni sorta di perplessità. Valentino Rossi è in buone condizioni e può davvero rimontare in sella sulla sua Yamaha. Finalmente il mistero è stato risolto, per la gioia dei tantissimi ammiratori di Vale!