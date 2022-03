Addio a Valeria Bruniera: ai funerali parenti e amici possono dire addio alla cantante jazz di Treviso morta per un tumore fulminante che non le ha dato scampo e l’ha portata via all’affetto dei suoi cari pochi giorni dopo la diagnosi di cancro. Tante persone hanno voluto salutare la donna molto conosciuta a Treviso: il mondo della musica è in lutto per la sua scomparsa.

Alle 10.30 di mercoledì 2 marzo 2022 molte persone hanno raggiunto la Chiesa di San Liberale a Treviso, per partecipare al funerale della famosa cantante jazz morta domenica scorsa per un tumore fulminante, che era stato scoperto poche settimane prima.

La cantante ha sempre affrontato la malattia con il sorriso, consapevole dell’amore che l’ha sempre circondata fino all’ultimo. Il marito Paolo Borghi e i figli Andrea e Anna le sono stati accanto fino all’ultimo respiro e sono stati tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.

Questa chiesa è la casa della speranza. E la consolazione per questo difficile momento della nostra vita ce l’ha data proprio Valeria per come ha affrontato la morte e affidato la sua anima alla famiglia. Ovviamente c’è incredulità in tutti noi per quanto successo. Ma non verrà mai dimenticata.

Queste le parole di don Giuseppe, parroco della chiesa:

Ci troviamo in un momento di dolore a causa di una ferita ancora aperta. Valeria era un vaso di creta che si è sbriciolato in poco tempo, mostrando però il grande tesoro che conteneva. Valeria ha difatti dato tanto in vita. Ma il regalo più prezioso lo ha fatto con il sorriso di fronte alla morte, che aiuta tutti noi nel momento della paura tossica dell’addio. Lei amava quello che faceva. Aveva un bel carattere ed era una persona meravigliosa e di nobile animo. Il suo sorriso deve quindi ora diventare il nostro di fronte alle difficoltà quotidiane.

Valeria Bruniera, ai funerali tanta commozione

Anche la sorella minore della cantante jazz morta a Treviso ha voluto ricordarla con parole toccanti: