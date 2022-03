Il mondo della musica jazz italiana e internazionale è in lutto, per la scomparsa di una famosa cantante di Treviso. Valeria Bruniera è morta, a poche settimane dalla diagnosi di un tumore che non le ha dato scampo. La donna è morta nella notte tra sabato e domenica: lascia Paolo Borghi, il marito e compagno di una vita, famoso per aver vestito la maglia azzurra nel salto in alto.

La morte improvvisa di Valeria Bruniera ha sconvolto tutta la comunità di Treviso. Era una famosa cantante jazz, morta a causa di un tumore che le era stato diagnosticato da poco tempo dai medici. Purtroppo la sua battaglia non ha nemmeno potuto iniziarla.

La cantante aveva studiato musica classica e musica moderna e per cinque anni anche canto lirico, presso la scuola di Musica “Malipiero” di Biadene, seguita dall’insegnante Erika Baechi. E veva anche seguito corsi di canto jazz alla Scuola Blue Note, seguita da Enrica Bacchia.

Nel 1994 la cantante jazz aveva vinto l’edizione di Ritmi Globali con il gruppo di world-music “Antilabè”. Due anni dopo, invece, aveva dato alle stampe l’album di brani inediti Dedalo. Nel 2012 è uscito il cd Canzoni con il contrabbasso, insieme al contrabbassista trevigiano Filippo Tantino. E anni dopo un cd per solo piano a voce dal titolo “Be my love” con Giacomo Li Volsi, pianista.

Valeria Bruniera ha anche conseguito nel 2012 il Diploma Universitario di II livello (biennio Jazz) presso il Conservatorio “Buzzolla” di Adria nel corso “Jazz, Musiche Improvvisate e musiche del nostro tempo”, con l’insegnante Diana Torto.

La morte di Valeria ha sconvolto tutto il mondo della musica jazz: negli ultimi anni aveva collaborato con moltissimi altri artisti. Aveva anche insegnato canto moderno al Collegio Pio X di Treviso, al Sapore della Musica in Fonderia e a Istrana.

Gli amici, affranti dal dolore, si stringono al marito Paolo Borghi, ex azzurro del salto in alto che aveva anche battuto il record per la categoria juniores.