Valeria Favorito si è laureata, la speciale dedica a Fabrizio Frizzi commuove

In questo giorni si sta parlando molto di Valeria Favorito, la ragazza che nel 2000 ricevette il midollo da Fabrizio Frizzi. Per la giovane è arrivata la laurea in Teologia e non è potuta mancare una commovente dedica rivolta al conduttore. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Lo scorso 23 novembre Valeria Favorito è stata proclamata Dottoressa in Teologia. Una data senza ombra di dubbio da segnare, come lei stessa ha raccontato al ‘Corriere del Veneto’. Al giornale la giovane ha rivelato di vivere tre compleanni l’anno; queste sono state le sue parole a riguardo:

Il primo è il 31 agosto, giorno in cui sono stata messa al mondo. E ogni anno festeggio anche le date delle mie due rinascite: il 21 maggio, giorno in cui nel 2000 ho ricevuto il midollo osseo donato dal compianto Fabrizio Frizzi, mio fratello di sangue. E poi faccio festa anche il 26 novembre, data in cui nel 2013 sono stata nuovamente salvata grazie a un secondo trapianto.

Ancora una volta, Valeria Favorito ha dedicato l’importante traguardo della laurea a Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente nel 2018. Queste sono state le parole che la giovane ha speso nei confronti del conduttore:

Gli sarò sempre grata. Quando se n’è andato ho perso una parte di me stessa.

Nell’intervista rilasciata al ‘Corriere del Veneto’, Valeria Favorito ha anche parlato delle sue condizioni di salute. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Purtroppo sono alle prese con una nuova complicanza. Da qualche giorno, infatti, necessito della macchina per l’ossigeno. È una conseguenza di tutto ciò che ho affrontato… Un altro ostacolo che mi sto impegnando a superare.

Oggi Valeria è testimonial ‘Admo’, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo. Da sempre la giovane racconta la sua esperienza e contribuisce alla ricerca sulle patologie ematiche.