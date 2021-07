Valeria Marini: non tutti sono a conoscenza che ha anche una fulgida carriera scolastica

Il mondo dello show business italiano vanta delle stelle molto luminose. Valeria Marini è sicuramente una di loro: amatissima showgirl, è stata lanciata dal Bagaglino, compagnia teatrale che le ha aperto la strada verso il successo. Ovviamente, la carriera di Valeria non si può ridurre solo alle apparizioni nel piccolo schermo.

La Marini ha avuto modo di lavorare anche nel mondo del cinema e dell’imprenditoria. Il suo ultimissimi successo in fatto di visibilità è la partecipazione a Superviventes, versione spagnola dell’Isola dei famosi. Insomma, una carriera carica di emozioni che ha portato Valeria all’apice. Di certo un tratto inconfondibile dell’amatissima donna di spettacolo e la sua disarmante bellezza, che sicuramente ha contribuito alla sua scesa.

Ma ovviamente la bella presenza non è l’unico talento della Marini, che vanta anche una personalità eccentrica e sensuale. D’altro canto, si può ben dire che Valeria abbia incantato più di una generazione e di certo può permettersi qualche stranezza. Purtroppo, questa sua avvenenza, spesso la fa passare per una persona che cura solo il suo aspetto. Sono molti, infatti, i fans appassionati della bionda showgirl che non conoscono il suo passato accademico.

Eppure la Marini vanta dei titoli di studio non da poco. Ma quali sono? Scopriamolo insieme. Valeria ha fatto scalpore spesso sia per la sua effervescenza nel mondo lavorativo, sia per i vari presunti flirt che l’hanno portata sulle prime pagine delle testate di gossip. Nessuno ha mai parlato dei suoi studi, pur essendo importanti e di un certo peso.

Valeria Marini, prima di iniziare nel piccolo schermo, ha studiato nella sua città natale, Cagliari. Valeria ha scelto gli studi umanistici, frequentando il liceo classico. La showgirl, poi, si è spostata a Roma, dove ha finito gli studi diplomandosi. Dopo il liceo, Valeria non ha preso l’università, ma si è subito buttata nel mondo del lavoro, con i risultati che tutti conosciamo.