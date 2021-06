Dopo 53 giorni sull’Isola Valeria Marini è stata eliminata da Supervivientes, il programma spagnolo gemello dell’Isola dei Famosi. La showgirl è dimagrita molto, circa 15 kg (quando è entrata pesava 80 kg e 100 grammi). Al contrario di quanto succede in Italia, in Spagna gli ex naufraghi possono fare immediatamente rientro in studio a Conexion Honduras e così è stato anche per la diva stellare che ha però avuto un piccolo battibecco con il conduttore.

Valeria aveva così tante cose da dire che qualche volta è intervenuta anche mentre stavano parlando gli altri ospiti. Il conduttore di Conexion Honduras, Jordi Gonzàlez, a quel punto si è indispettito ed è sbottato contro l’ex concorrente: “Ma nelle trasmissioni in Italia siete abituati a fare tutti così che parlate insieme?”

Valeria molto educatamente ha risposto: “No, certo. Alziamo la mano in Italia. Adesso posso parlare?”. Ma non è finita qui perché la Marini ha anche tentato di toccare il ciuffo del conduttore Jordi: “Ti adoro, che poi sei sempre molto simpatico“ – ha detto. Peccato che Jordi ha risposto con una frase che sa di stoccata: “Sì certo, io sono tanto carino e simpatico ma mi inc***o pure Valeria Marini“. Il battibecco è stato molto commentato su Twitter da diversi fan spagnoli e molti si sono schierati dalla parte della diva italiana.

“Lui è un tiranno. E per di più riesce a registrare la trasmissione di domenica per tornare a Miami dopo averla registrata, come se fosse un re. Ma che disgusto. […] Valeria è stata anche troppo brava a dire che quello è simpatico – ha scritto un telespettatore.

Valeria Marini racconta la sua esperienza

Per Valeria è stata comunque una bellissima esperienza: “E’ stato meraviglioso anche se molto difficile. Ho imparato molte cose. Volevo andarmene ma poi ho pensato che se me ne fossi andata me ne sarei pentita. Ho perso dodici chili e mezzo! Ho fatto Supervivientes senza strategie, volevo portare gioia e felicità al pubblico perché, come tutti già sanno, mia madre veniva da un momento familiare molto difficile” – ha detto.