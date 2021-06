Supervivientes, Valeria Marini eliminata dal reality

Valeria Marini è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione di Supervivientes, il reality spagnolo equivalente alla nostra Isola dei Famosi. La showgirl è stata spesso al centro di discussioni suscitate dai suoi compagni di avventura che più volte hanno rivolto a lei numerose accuse. Dopo quasi due mesi di isola, però, Valeria Marini è fuori dal reality.

A Supervivientes il pubblico spagnolo ha deciso di eliminare definitivamente Valeria Marini. Dunque, dopo quasi due mesi sull’isola, la showgirl può tornare ufficialmente a casa. Molte sono state le nomination affrontate. A quanto pare, però, i telespettatori spagnoli hanno smesso di simpatizzare per la nostra Valeria, eliminandola definitivamente dal reality.

Durante la scorsa puntata era stata spedita a Playa Destierro. Dopo aver superato varie nomination e vinto al televoto contro gli altri naufraghi nominati, questa volta Valeria Marini non ce l’ha fatta. Pare che il pubblico spagnolo abbia smesso di simpatizzare per la naufraga, optando di eliminarla definitivamente dal reality spagnolo.

Nell’ultima puntata di Supervivientes andata in onda, Valeria Marini ha perso al televoto contro altre due naufraghe: Marta Mencia e Palito Dominguin. Prima della sua definitiva eliminazione, si è svolta una prova ricompensa in cui i naufraghi hanno dovuto tradurre in diverse lingue la storica espressione della nostra connazionale, ‘baci stellari’.

Supervivientes, ecco quanti chili ha perso Valeria Marini

Valeria Marini è la quinta eliminata del reality spagnolo Supervivientes e ora si prepara a tornare definitivamente nella sua bella Italia. Alla fine di questa avventura Valeria Marini ha perso 15 chili, partendo dagli 80 chili iniziali.

Si conclude per la bella showgirl nostrana un’avventura della quale è stata senza dubbio la protagonista indiscussa. Nonostante le ire suscitate dai naufraghi per vari motivi, il pubblico spagnolo ha sempre deciso di premiarla facendola rimanere sull’isola. Ora per Valeria Marini la sua avventura a Supervivientes è ufficialmente finita.