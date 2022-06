Valeria Marini fidanzata? Ecco con chi è stata paparazzata la showgirl

Senza ombra di dubbio Valeria Marini è una delle showgirl italiane più amate di sempre. Spesso la donna si è ritrovata al centro della cronaca rosa per i suoi numerosi flirt. In questi ultimi giorni le principali pagine di cronaca rosa hanno svelato che la regina del Bagaglino avrebbe un nuovo fidanzato. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Valeria Marini ha un fidanzato? In questi giorni il settimanale ‘Diva e Donna’ ha pubblicato alcune immagini che ritraggono la nota showgirl insieme ad un uomo. Il suo nome è Eddy Siniscalchi e, stando alle immagini in questione, i due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi.

Stando alle immagini condivise dal giornale, Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi sono stati paparazzati al mare. I due sono entrati in acqua dove si sarebbero baciati. Le immagini non lascerebbero alcun dubbio, anche se in passato i due hanno smentito il gossip riguardante la loro relazione.

Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi sono una coppia?

Non è la prima volta che i principali giornali di cronaca rosa parlano di una presunta storia d’amore tra Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi. In passato, però, la showgirl ha smentito tale gossip affermando che tra lei e il ragazzo c’è solamente una bellissima amicizia. Queste erano state le sue parole a riguardo:

Con Eddy Siniscalchi, in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro, e ci vediamo spesso. Al di là di questo, però, niente più. Smentisco il gossip sul nostro flirt!

Nonostante queste parole, le immagini pubblicate dal settimanale ‘Diva e Donna’ dimostrano che le cose potrebbero essere cambiate.

Per chi non lo conoscesse, Eddy Siniscalchi ha 35 anni ed è molto attivo nel mondo dello spettacolo, anche se non direttamente. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Valeria Marini confermerà o smentirà il gossip che la vede protagonista in questi giorni insieme al giovane.