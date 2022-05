Valeria Marini ha una nuova fiamma? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Valeria Marini che ha lasciato il mondo del web senza parole. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la celebre showgirl avrebbe una nuova fiamma. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Valeria Marini non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre showgirl è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors riguardanti la sua vita sentimentale. Infatti, la donna sarebbe impegnata in una relazione con un amico di Lulù Selassiè e Jessica Selassiè.

A diffondere l’annuncio del presunto flirt tra la showgirl e il ragazzo in questione è stata Deianira Marzano la quale ha rivelato che tra i due sembra esserci molto di più di una semplice amicizia. A rendere nota la notizia, oltre alla nota blogger, è stato anche il portale “IsaeChia” il quale ha ricevuto alcune informazioni che confermerebbero la loro relazione.

Il presunto fidanzato di Valeria Marina si chiama Eddy Siniscalchi ed è un amico stretto delle principese Jessica Sellasiè e Lulu Selassiè. Per tanto, di recente il ragazzo è stata avvistato in alcuni locali a Napoli in cui ha festeggiato la fine del Grande Fratello Vip insieme alle ex gieffine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

Chi è Eddy Siniscalchi: la presunta fiamma di Valeria Marini

Eddy Siniscalchi ha 35 anni ed è originario di Napoli. Il ragazzo esercita la professione di imprenditore nel comparto finanziario immobiliare. Di recente ha festeggiato il suo compleanno in una delle province della sua regione dove era presente anche Valeria Marini. Attualmente ancora non è giunta nessuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati. Dunque, sembra che la coppia voglia vivere la loro relazione nel massimo rispetto della loro privacy.