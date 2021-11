Ad un giorno dall’entrata di Valeria Marini nella casa del Grande Fratello VIP sono già emersi i primi risvolti negativi per la concorrente. La showgirl sarda è stata vittima di uno scherzo di cattivo gusto.

Mentre si trovava nella zona beauty con Manila Nazzaro era intenta a sistemarsi i capelli, ma nell’accenderlo ha avuto una sgradevole sorpresa: all’interno c’era la farina che le è finita nell’occhio operato.

Ma chi è stato ad architettare lo scherzo? A rivelarlo è stata l’ex Miss Italia che ha spiegato che è stato uno scherzo di Soleil Sorge.

Valeria Marini non si è arrabbiata e ha controllato subito l’occhio. Qualche tempo fa è stata lei a rivelare il motivo dell’intervento e ha spiegato:

Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi. Ma quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Superviventes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ndr), lì il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality.