La storia tra Valeria Marini e Gianluigi Martino sembra essere finita da un pò di tempo come lei stesso confermò qualche settimana fa ospite a Live. E pochi giorni dopo quella puntata uscirono alcuni scatti che ritraevano il fidanzato della Marini con Emanuela Tittocchia. Dalle foto traspariva complicità e non era la prima volta che i due venivano ritratti insieme. Emanuela Tittocchia ha poi confermato che tra loro in passato c’era stato un flirt, confermato anche dall’ex della Marini.

Fonte: Google

Oggi si scopre che la Marini avrebbe fatto una diffida nei confronti del suo ex e della Titocchia dopo aver scoperto il presunto tradimento del fidanzato.

“La Sig. Tittocchia e il Sig. Martino hanno utilizzato il nome della mia assistita non essendone autorizzati in alcun modo. La mia assistita Valeria Marini ha provveduto a diffidare entrambi dall’utilizzare il nome e le vicende personali per farsi pubblicità e per trarre vantaggio economico” – si legge nella diffida.

Valeria Marini, l’ex confessa di amarla ancora

L’ex fidanzato si è difeso dicendo che non ha mai utilizzato il nome della Marini per farsi pubblicità, ma che comunque la relazione era di entrambi e non può impedirgli di parlare della loro storia.

Gianluigi Martino ha confessato che la relazione con Valeria Marini si è conclusa per dei dissidi con la suocera. La situazione era diventata insopportabile secondo Martino. Pare che la mamma di Valeria non avrebbe sopportato certi atteggiamenti nei confronti della figlia, tenuti dal ragazzo dolo per avere visibilità e notorietà. Infine però Gianluigi confessa: “Sono ancora innamorato di Valeria”.

Fonte: Mediaset

Valeria Marini che quindi è tornata single e lo ha confermato anche nella puntata del “Maurizio Costanzo Show” dove ha accennato alla sua definitiva separazione dall’imprenditore Gianluigi Martino. Costanzo, durante i saluti di rito, l’ha subito punzecchiata: “Saluto Valeria che prima non era ancora sul palco, mi hanno detto che sei tornata single, è perché sei sempre in ritardo”. “Sono tornata single perché ho deciso io. Io sono fidanzata soltanto con il pubblico”– la risposta di Valeria.