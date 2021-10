Valeria Marini è in ospedale. La showgirl italiana, che proprio la scorsa settimana è stata protagonista di uno scherzo nel programma televisivo “Scherzi a parte” ha deciso di mostrarsi su Instagram dopo un intervento chirurgico ai quali i medici l’hanno sottoposta. Ha tranquillizzato tutti dicendo che sta bene, mostrandosi sorridente e bellissime nelle corsie della struttura sanitaria.

Proprio pochi giorni fa abbiamo visto Valeria Marini vittima di un brutto tiro mancino da parte della redazione di Scherzi a parte. Doveva prestare il volto per una bambola per bambini, ma in realtà si trattava di una collezione di sex toys e domenica 17 ottobre abbiamo potuto vedere la sua reazione.

In realtà lei pensava di dover dare il volto per una linea di Barbie con le sue sembianze, ma presto ha scoperto che in realtà si trattava di una bambola gonfiabile per adulti.

Non è solo una bambola gonfiabile, è anche molto brutta, sembra un morso.

Pochi giorni dopo lo scherzo e dopo aver ammesso che in realtà non le dispiaceva l’idea di una bambola con il suo volto, anche se un sex toys, su Instagram Valeria Marini ha preoccupato tutti quanti per le foto in diretta dall’ospedale dove è ricoverata.

Valeria Marini è stata operata all’occhio all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. E infatti nelle foto ha una vistosa benda sull’occhio destro, mentre posa con altri pazienti e con il personale sanitario della struttura che sta al gioco e si fa i selfie con lei.

Valeria Marini in ospedale: come sta?

La showgirl, che pochi giorni fa ha suscitato stupore per un selfie con Johnny Depp alla Festa del Cinema di Roma, ha voluto rassicurare tutti i suoi fan, dicendo che sta bene e che tutto è andato bene.

Molti i fan che le hanno scritto. E anche tanti colleghi, come Alfonso Signorini che scherza così: